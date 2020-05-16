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Блоги   16 мая 2020   

Секретный код. Плейлист генерального директора «Сузуки Мотор Рус» Такахаси Юта

Я представляю страну с давно сложившейся, самобытной музыкальной культурой… По крайней мере, многие так считают. Этот стереотип подогревала в том числе популярность анимэ, видео- и компьютерных игр, в которых мои соотечественники значительно преуспели. Но Япония открытая страна, и за последние десятилетия европейская и американская музыка глубоко проникла в нашу культуру. Поэтому, вероятно, мой плейлист не покажется вам столь уж экзотичным. Хотя среди исполнителей всё-таки есть один японец. Если вам не знакомо его имя, то угадать по названию или треку вряд ли получится. Но я не буду раскрывать секрета. Пусть это станет для вас маленьким сюрпризом. Ведь должен же я познакомить вас с современной японской музыкой, а заодно разрушить стереотипы.

 



 


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