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Новости   7 мая 2020   

Ещё один «китаец» получил базовую комплектацию

Geely Motors объявляет цены на новый городской кроссовер Geely Coolray в базовой комплектации Comfort. Стоимость новинки  составляет 1 089 999 рублей.

Coolray в комплектации Comfort оснащён галогеновой оптикой, 17-дюймовыми легкосплавными дисками, подогревом передних сидений, кондиционером и подогревом лобового стекла в зоне покоя щёток.

Также в список оборудования базового Geely Coolray  включили: дистанционный запуск двигателя, подсветку поворотов противотуманными фарами, дневные ходовые огни, и три режима движения – Comfort, Eco и Sport.



Кроссовер оснащается 1,5-литровым 150-сильным турбомотором, разработанным совместно с Volvo и семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

А со старшим этого автомобиля, мы познакомились у него на родине, в Белоруссии.


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