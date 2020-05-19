Хочешь Infiniti? Бери клей и ножницы!

К глобальной инициативе Infiniti Motor Company «Park It For Now», направленной на борьбу с распространением пандемии, подключился флагманский внедорожник бренда — QX80. Правда в необычном формате.

Теперь этот автомобиль доступен в проекте «Каригами». Современное воплощение традиционного японского искусства складывания фигурок из бумаги предоставляет всем желающим возможность у себя дома создать модель Infiniti QX80 в масштабе 1:27. Бумажная версия автомобиля отличается высоким уровнем детализации: в пропорциях, дизайне решетки радиатора и фирменной оптике сразу определяются черты настоящего автомобиля

Бумажная модель Infiniti QX80 – это уже второй после спортседана Q50 автомобиль проекта, который придуман и запущен специально для того, чтобы помощь людям всего мира скоротать время на самоизоляции и карантине.







Скачать шаблоны-исходники для сборки «Каригами» можно на сайте infiniti.ru и на медиа-портале infiniti-now.ru, а затем с помощью ножниц, клея и, конечно же, терпения превратить обычный лист в бумаги в маленькое произведение искусства. Свои работы создатели могут выкладывать в социальных сетях, сопровождая их хэштегами #ParkItForNow #Carigami.

Следующей моделью проекта «Каригами» станет кроссовер INFINITI FX, шаблон-заготовка которого будет доступна для скачивания в последнюю неделю мая.