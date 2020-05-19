  • Сегодня: Вторник, 19 мая, 2020
 
Новости   19 мая 2020   

Хочешь Infiniti? Бери клей и ножницы!

К глобальной инициативе Infiniti Motor Company «Park It For Now», направленной на борьбу с распространением пандемии, подключился флагманский внедорожник бренда — QX80. Правда в необычном формате.

 

Теперь  этот автомобиль доступен в проекте «Каригами». Современное воплощение традиционного японского искусства складывания фигурок из бумаги предоставляет всем желающим возможность у себя дома создать модель Infiniti QX80 в масштабе 1:27. Бумажная версия автомобиля отличается высоким уровнем детализации: в пропорциях,  дизайне решетки радиатора и фирменной оптике сразу определяются черты настоящего автомобиля

 

 

Бумажная модель Infiniti QX80 – это уже второй после спортседана Q50 автомобиль проекта, который придуман и запущен специально для того, чтобы помощь людям всего мира скоротать время на самоизоляции и карантине.



 

Скачать шаблоны-исходники для сборки «Каригами» можно на сайте infiniti.ru и на медиа-портале infiniti-now.ru, а затем с помощью ножниц, клея и, конечно же, терпения превратить обычный лист в бумаги в маленькое произведение искусства. Свои работы создатели могут выкладывать в социальных сетях, сопровождая их хэштегами #ParkItForNow #Carigami.

Следующей моделью проекта «Каригами» станет кроссовер INFINITI FX, шаблон-заготовка которого будет доступна для скачивания в последнюю неделю мая.


Ваш email адрес не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

Вы должны использовать эти HTML теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 1995-2019 Журнал «4x4 Club»

Отправить другу