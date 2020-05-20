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Новости   20 мая 2020   

В апреле россияне не покупали автомобили в кредит

Количество автокредитов, выданных банками в апреле 2020 года, сократилось по сравнению с мартом на 80% до 13,3 тыс. Объем кредитования за время режима самоизоляции снизился на 83% до 10,5 млрд руб. По сравнению с апрелем 2019 года выдачи сократились на 80% по количеству и на 81% по объему, следует из предварительных данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Артур Александрович , генеральный директор ОКБ:

«Автокредитование пострадало из-за режима самоизоляции сильнее всех остальных сегментов розничного кредитования. Во многом это обусловлено снижением доступности автосалонов, отчасти – ужесточением требований банков к заемщикам. При этом мы ожидаем, что спрос на автокредиты будет восстанавливаться медленнее, чем спрос на другие виды кредитов. Производство автомобилей, хоть и локализовано, но все еще существенно зависит от курса иностранных валют, поэтому цены на автомобили будут расти ежемесячно. Часть заемщиков вместо покупки новой машины в будущем может отдать предпочтение автомобилю с пробегом».  

А это значит, что российский авторынок, уже потерявший более 70% продаж, в количественном выражении, если и выправится, то точно не в этом и не в следующем году.



Многие аналитики, уже назвали минувший апрель, самым ужасным месяцем за всю историю автомобильного бизнеса.

 

 


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