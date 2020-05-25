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Новости   25 мая 2020   

Mitsubishi L200 приехал в Казахстан. Наконец-то

Компания ООО «ММС Рус», официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России, Республике Казахстан и Республике Беларусь, объявляет о старте продаж пикапа L200 пятого поколения в Казахстане.  

 

Легендарный L200 был обновлен в конце 2018 года,  дизайн пикапа, выполненный в концепции Dynamic Shield, создавался в соответствии с концепцией «Стойкость за гранью возможного».

L200 пятого поколения сохранил такие базовые характеристики модели как выносливость, надежность, рамную конструкцию, высокую ударопрочность конструкции кабины, а также дизельный двигатель 2,4 л., и систему полного привода Mitsubishi – Super-Select 4WD-II.

 

 

Для безопасности и удобства водителя и пассажиров пикап оснащен новейшими системами активной безопасности и помощи водителю, обогревом рулевого колеса и передних сидений, мультимедийной системой, камерой заднего вида.

 

L200 производится на заводе Mitsubishi Motors в Лаем Чабанг (Laem Chabang) под управлением MMTh, официального производителя и дистрибьютера автомобилей Mitsubishi в Таиланде.

 

Цены на автомобиль в казахских тенге:



L200 2.4 DID Invite MT

13 025 000

L200 2.4 DID Invite+ MT

13 785 000

L200 2.4 DID Intense MT

14 700 000

L200 2.4 DID Intense AT

15 500 000

L200 2.4 DID Instyle AT

16 410 000

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