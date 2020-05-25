Mitsubishi L200 приехал в Казахстан. Наконец-то

Компания ООО «ММС Рус», официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России, Республике Казахстан и Республике Беларусь, объявляет о старте продаж пикапа L200 пятого поколения в Казахстане.

Легендарный L200 был обновлен в конце 2018 года, дизайн пикапа, выполненный в концепции Dynamic Shield, создавался в соответствии с концепцией «Стойкость за гранью возможного».

L200 пятого поколения сохранил такие базовые характеристики модели как выносливость, надежность, рамную конструкцию, высокую ударопрочность конструкции кабины, а также дизельный двигатель 2,4 л., и систему полного привода Mitsubishi – Super-Select 4WD-II.

Для безопасности и удобства водителя и пассажиров пикап оснащен новейшими системами активной безопасности и помощи водителю, обогревом рулевого колеса и передних сидений, мультимедийной системой, камерой заднего вида.

L200 производится на заводе Mitsubishi Motors в Лаем Чабанг (Laem Chabang) под управлением MMTh, официального производителя и дистрибьютера автомобилей Mitsubishi в Таиланде.

Цены на автомобиль в казахских тенге:





