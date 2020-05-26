Fiat Chrysler и Peugeot-Citroёn решили быть вместе

Процесс объединения завершится в первом квартале 2021 года, заявил председатель FCA Джон Элканн, а сама объединённая компания станет четвёртым производителем после Volkswagen, Toyota и Renault-Nissan-Mitsubishi.

Американо-итальянская компания надеялась объединиться с Renault-Nissan, обещая создать первого по величине автопроизводителя в мире, но сделка сорвалась из-за попыток французского правительства, как одного из акционеров Renault-Nissan, добиться дополнительных преференций.

Стремление к объединению, задуманное ещё бывшим главой FCA Серджо Маркионне, продиктовано отсутствием большого количества денег у маленьких компаний, для реализации амбициозных планов, касающихся создания автомобилей будущего — беспилотников. В таких условиях есть только один выход — поиск стратегического партнёра.

В Италии сделка уже вызвала критику: с одной стороны, в стране кризис из-за пандемии, и FCA просит помощь у правительства в виде государственного кредита в размере 6,3 млрд. евро. А с другой стороны, по условиям сделки акционерам должны выплатить 5.5 млрд. евро дивидендов.

Однако Джон Элканн, заявляет, что условия сделки «закреплены в камне», и что процесс слияния — чёткое соглашение о денежных средствах и равном участии акционеров FCA и PSA.







Дивиденды являются центральной частью соглашения – инвесторы Fiat получают деньги, а акционеры PSA – акции производителя автозапчастей Faurecia на сумму 3 млрд. евро.