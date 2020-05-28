Datsun уходит из России. Это официально

Сегодня компания Nissan объявила о намерении реструктурировать бизнес в России и полностью обновить модельную линейку в ближайшие четыре года. Компания планирует достичь стабильного роста благодаря дальнейшему развитию бренда Nissan, а именно укреплению его позиций в тех сегментах, где автомобили бренда пользуются особой популярностью у россиян – в классе кроссоверов и внедорожников.



Основное внимание будет уделено обновлению моделей в сегментах B-SUV, C-SUV и D-SUV. На рынок будут выведены новые модели, а также обновленные варианты уже представленных в российской линейке Nissan кроссоверов и внедорожников. Все они будут оснащены передовыми технологиями Nissan в рамках стратегии Nissan Intelligent Mobility: новым поколением системы помощи водителю ProPILOT и современными возможностями которые обеспечивают связь между вашим автомобилем и другими участниками дорожного движения, а также объектами инфраструктуры.







В рамках новой стратегии, направленной на дальнейшее развитие и укрепление бренда Nissan, принято решение о завершении производства автомобилей под брендом Datsun на заводе АО «Автоваз» в Тольятти в декабре 2020 года. Это позволит консолидировать ресурсы, укрепить позиции Nissan в России сегодня, а также обеспечит прочный фундамент для дальнейшего роста и развития в будущем.

Компания продолжит предоставлять услуги послепродажного обслуживания и продаж запчастей для более чем 130 тысяч владельцев Datsun через сеть авторизованных дилерских центров Nissan. Политика предоставления гарантии останется без изменений.

Решение о завершении производства Datsun не затрагивает другие рынки, на которых представлен бренд, и также никак не влияет на работу Infiniti в России.