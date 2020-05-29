УАЗ достанет кота с дерева

Ульяновская компания анонсирует выпуск нового маловысотного рычажно-гидравлического подъёмника на базе УАЗ «Профи». Модель предназначена для транспортировки и подъёма ремонтной бригады с инструментом на высоту до 14,2 метра, для выполнения строительных и электромонтажных работ. Спецверсия разработана нижегородским заводом коммерческого транспорта «Рускомтранс».







Стрела подъёмника облегченной конструкции рычажного-телескопического типа ZED 15.2 производства компании CTE S. p. a. (Италия) с шарнирным механизмом и выдвижной телескопической секцией способна поворачиваться на 360°. Шланги и кабели проложены внутри стрелы, что гарантирует их надёжную защиту от повреждений и осадков.

Рабочая платформа размерностью 1400 x 700 x 1100 мм и грузоподъёмностью 230 килограммов выполнена из алюминия, угол поворота вправо и влево составляет 60°. Электроизоляция корзины обеспечивает безопасность персонала при проведении монтажных работ в сети под напряжением до 1000 Вольт. Здесь предусмотрены розетка 230 Вольт, счетчик моточасов и дублирующий пульт управления – последний, в частности, отвечает за запуск/остановку двигателя. Максимальный боковой вылет подъемника достигает 5,8, а зона обслуживания – 14,7 метра. За устойчивость при эксплуатации отвечают четыре аутригера, компактный опорный контур которых позволяет установить АГП-15РТ в пределах одной дорожной полосы. Благодаря датчикам положения он правильно фиксируется даже на неровных поверхностях.