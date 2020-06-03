Нам показали новый Santa Fe. Полностью

Hyundai Motor представляет дизайн нового кроссовера Santa Fe, о технических характеристиках пока ничего не известно, но то, что кроссовер стал более дизайнерским — очевидно

В передней части обновленного Hyundai Santa Fe выделяется решётка радиатора, в которую встроены передние светодиодные фары – фирменное дизайнерское решение на многих моделях Hyundai. Светодиодные дневные ходовые огни пересекают решётку по вертикали и во включенном состоянии формируют Т-образную световую подпись по углам.

Новые задние фонари объединены тонкой световой полосой на задней двери. Это решение логично дополняет тему горизонтальных линий в передней и боковых частях автомобиля. Широкий задний отражатель и накладки на бампере также ориентированы горизонтально и создают оригинальную трехуровневую композицию.







Обновленный салон кроссовера Santa Fe предлагает еще больше свободного пространства, чем прежде, а все детали интерьера выполнены из материалов премиум-класса.

Все кнопки расположены по центру, обеспечивая понятное и удобное управление. В середине измененной центральной консоли расположились кнопки выбора режима трансмиссии, а также других наиболее востребованных функций. Использование коробки передач с электроприводом переключения позволило дизайнерам отказаться от традиционного селектора переключения передач в пользу кнопочного интерфейса.

Hyundai Santa Fe впервые оснащается селектором Terrain Mode на центральной консоли. Он помогает переключать как режимы движения, так и настройки системы полного привода, позволяя подобрать оптимальные характеристики в зависимости от конкретных дорожных условий. На выбор предлагаются режимы езды по песку, снегу и грязи, а также привычные по прошлому поколению режимы Eco, Sport, Comfort и Smart. При выборе режима Smart система анализирует стиль вождения и автоматически выбирает подходящие настройки.

Благодаря новой компоновке центральной консоли увеличилось пространство для хранения вещей. Кроме того, консоль оборудована мультимедийной навигационной системой с 10,25-дюймовым сенсорным экраном и предустановленными картами, спутниковой навигацией с голосовым сопровождением, возможностью вывода изображения с камеры заднего вида во время движения и полным набором развлекательных и информационных систем автомобиля.