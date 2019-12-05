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Новости   5 декабря 2019   

Volkswagen поставил на конвейер кроссовер-кабриолет

В семействе Volkswagen снова появилась машина со складной мягкой крышей. Кроссовер T-Roc Cabriolet начали собирать в нижнесаксонском городе Оснабрюк на том же заводе, где делают и Porsche Cayman. По словам одного из боссов концерна немцы инвестировали в производство новой модели более десяти миллионов евро, и это лишь первая часть запланированных на пятилетний срок вложений.

В Европе продажи автомобиля стартуют следующей весной. Планы реализации – 20 тысяч штук в год. Покупателям будут версии с бензиновыми турбомоторами мощностью 115 и 150 л.с. Привод, как и на базовой модели с жесткой крышей, только передний. Приедет ли модный кросс-кабриолет в Россию, пока не известно.




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