Volkswagen Atlas обрел новое лицо

Volkswagen обнародовал три дизайнерских скетча обновленного кроссовера Atlas, продаваемого у нас под именем Teramont. Рестайлинг наградил SUV не только иными фарами и решеткой радиатора, но и изменившимися бамперами. Из-за последних длина автомобиля увеличилась почти на 8 см.

Как преобразился салон, пока не известно. А вот бензиновые двигатели: 2.0 TSI и атмосферный 3.6, похоже, останутся при деле. Впрочем, подробностей ждать осталось недолго – дебют обновленной модели должен состояться в феврале на автосалоне в Чикаго.





