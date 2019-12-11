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Новости   11 декабря 2019   

Volkswagen Atlas обрел новое лицо

Volkswagen обнародовал три дизайнерских скетча обновленного кроссовера Atlas, продаваемого у нас под именем Teramont. Рестайлинг наградил SUV не только иными фарами и решеткой радиатора, но и изменившимися бамперами. Из-за последних длина автомобиля увеличилась почти на 8 см.

Как преобразился салон, пока не известно. А вот бензиновые двигатели: 2.0 TSI и атмосферный 3.6, похоже, останутся при деле. Впрочем, подробностей ждать осталось недолго – дебют обновленной модели должен состояться в феврале на автосалоне в Чикаго.




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