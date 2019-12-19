Девятый Путь. Приключения команды «ГАЗ Рейд Спорт» на «Шёлковом пути»

Последние семь лет команда Горьковского автомобильного завода является постоянным участником ралли-марафона «Шёлковый путь». Нынешний год не стал исключением, и если многие гонки в силу своей похожести быстро забываются, то об этой хочется вспоминать снова и снова.

Планировалось, что маршрут девятого издания «Пути» пройдёт по живописным скоростным участкам, но сначала мы прибыли на старт в Иркутск. Несмотря на чересчур сложную логистику, никто из участников не возмущался отдалённостью первой точки, потому что большая часть спортсменов – это давно свыкшиеся с поездками на огромные расстояния участники «Дакара». Тем более что Иркутск встретил нас прекрасной погодой и живописной набережной, на которой разместили сервис-парк. Отдельно стоит отметить радушие местных жителей, которые пришли на старт и очень эмоционально приветствовали участников до самой ночи (автомобилей и мотоциклов было под сотню, поэтому стартовали они до темноты). Больше того, судя по активности в соцсетях, они продолжали болеть за спортсменов на протяжении всей гонки.

Команду «ГАЗ Рейд Спорт» традиционно представляли четыре полноприводных внедорожника, а именно так следует классифицировать два гоночных автомобиля «ГАЗель Next» и два грузовика «ГАЗон Next». Экипажи в них слаженные и опытные, прошедшие Africa Eco Race, поэтому напугать их грозными соперниками или сложностями трассы практически невозможно.

Российский этап, где гонщики соревновались в ловкости, скорости и хитрости, проходил по каменистым дорогам Забайкалья. Расстановка сил на трассе определилась со старта: топовые пилоты стали биться за секунды, все остальные – за часы. На второй день на одной из наших «ГАЗелей» неожиданно забарахлил мотор. Проблемы возникли с топливной аппаратурой. Кстати, ровно то же самое случилось и у команды МАЗа – видимо, мы вместе хапнули где-то некачественной солярки. Разбираться в насосах и форсунках в ночном сервис-парке времени не было, поэтому решили переставить всё необходимое с машины-технички.

К слову, в этом одна из особенностей нашей команды – эксплуатация боевых машин на серийных узлах и агрегатах. И если переставить форсунки не такая уж и проблема, то с насосом всё значительно сложнее – каркас безопасности и ограниченное пространство не позволяют сделать это быстро. А так бригада механиков справилась за ночь, и наутро команда отправилась в бой, а донор – на ремонт в Улан-Удэ (за что отдельное спасибо нашему дилеру в этом городе). Уже через сутки машина догнала нас в Монголии… Об этой стране нужно рассказать отдельно.

Если российские спецучастки лидеры гонки характеризовали как fast, то есть быстрые, то Монголию они называли very fast, что довольно близко к истине. Так что для техников, учитывая текущие ремонты, Монголия пролетела на одном дыхании, а для участников, которые шли намного быстрее, и подавно. Может быть, поэтому большая часть фотоотчетов из этой страны – летящие, не в переносном, а в самом прямом смысле слова, «ГАЗели». Почти как в классическом ралли.

За надёжный зацеп на грунтовках в нашей команде, как всегда, отвечали классические BFGoodrich All-Terrain KO2. Надо сказать, во время гонки мы видели немало реплик «Гудричей» у китайских команд, но совершенно стандартные оригинальные покрышки справлялись на порядок лучше аналогов из Поднебесной.

А дальше был Китай. Все участники прошлых марафонов, уже проходившие территорию страны, называли эту часть China Edition: с предоставлением охраны каждому участнику, своеобразной пищей и бытом на бивуаках, перегонами под тысячу километров и, конечно, огромными песчаными дюнами, доставлявшими массу проблем пилотам. Каково же было наше удивление, когда в этот раз мы увидели совершенно другой «чайна эдишн». Китайский отрезок перестал быть испытанием на прочность для людей и автомобилей, превратившись в скоростной этап, приносящий исключительно удовольствие. Хотя, само собой, не обошлось без неожиданностей, и далеко не самых приятных.

Песчаных дюн высотой с 20-этажный дом в этом году не было, зато мелких и коварных – сколько угодно. На перегоне до города Алашань-Юци одна из наших боевых машин кувыркнулась на такой дюне «чижиком», то есть через кабину по ходу движения, но встала на колёса и продолжила движение. И только обнаружив, что одно из колёс пробито, экипаж остановился. Работавший неподалёку французский фотограф, увидев такое шоу, забыл сделать ценные для истории кадры, вместо этого притащив оторванное крыло и громко восторгаясь увиденным.







Кстати, эпизод с переворотом заставил нервничать руководителя гонки, легендарного спортсмена Владимира Чагина. По прибытии в лагерь автомобиль был атакован техническими комиссарами, озабоченными возможным повреждением каркаса безопасности. А если каркас во время гонки хоть немного деформировался, то к дальнейшему участию экипаж не допустят.

Такая участь, между прочим, в тот же день постигла лидера этапа в грузовом зачёте Сергея Вязовича. Но после осмотра нашего каркаса, убедившись в его целостности, комиссары заулыбались и покинули лагерь со словами: «Good сarсasse. Have a good job. Good night» (что на нашем языке означало, что с каркасом всё в порядке и можно спать спокойно).

Наутро, за два часа до старта, к нам снова пришёл руководитель гонки и с удивлением отметил, что давно не видел такой слаженной работы технического персонала, ведь за ночь от аварии не осталось ни следа. По его словам, чёткая работа механиков, пилотов и менеджеров – гарантия успеха в автоспорте. Хотя, по общему мнению, ещё одним членом нашей команды можно считать надёжный дизельный двигатель Cummins ISF 2.8. Как показал опыт ралли-марафонов, единственное что нужно – заправлять его нормальным топливом и использовать качественные смазочные материалы, остальное он сделает сам.

Вот и конец «Пути», торжественный подиум в Дуньхуане – центре пустыни Гоби. В общем зачёте боевые автомобили «ГАЗель» заняли 18 и 22 места и призовые места в классе внедорожников с дизельными двигателями. Грузовики «ГАЗон Next» смогли войти в первую десятку в зачёте грузовиков, что является отличным результатом для автомобилей, построенных на стандартных узлах.

В целом впечатления от девятого «Шёлкового пути» самые положительные: интересный маршрут, качественная организация быта команд, торжественный старт, финиш и даже конвой по дороге домой подарили массу незабываемых эмоций. Не успев стряхнуть с себя монгольскую пыль и китайский песок, мы получили приглашение на юбилейный «Шёлковый путь» 2020 года, маршрут которого начнётся во Франции, а закончится в Китае, то есть пройдёт по местам исторического Шёлкового пути. Что ж, будем готовиться и ждать!

Текст: Иван Седов, фотографии команды «ГАЗ Рейд Спорт»