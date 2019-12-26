Ответ финансовому кризису

Уважаемые клиенты сервиса «Клуб 4х4», на наших сервисных станциях по адресам Рублевское шоссе. д. 68, стр. 5 и ул. Антонова-Овсеенко д. 15 стр. 3. начали действовать специальные акции!

Стоимость реального нормо-часа мы снизили до 1500 рублей, а на типовые работы установили следующие расценки:

Сход-Развал – 2700 руб.

Замена колодок одной оси – 990 руб.

Замена масла – 600 руб.

Цена масла 5w30 LIQUI MOLY – 490 рублей за литр.

Приобрести запчасти у нас можно по тем же ценам, что и на сторонних торговых площадках. Если сумма заказа превышает 10 000 рублей, предоставляем дополнительную скидку в 5%.







Сообщаем также, что отделение на Вавилова, д. 57а, стр. 9 закрывается на реконструкцию. Приносим извинения за возможные неудобства.