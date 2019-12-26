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Подготовка   26 декабря 2019   

Ответ финансовому кризису

Уважаемые клиенты сервиса «Клуб 4х4», на наших сервисных станциях по адресам Рублевское шоссе. д. 68, стр. 5 и ул. Антонова-Овсеенко д. 15 стр. 3. начали действовать специальные акции!

Стоимость реального нормо-часа мы снизили до 1500 рублей, а на типовые работы установили следующие расценки:
Сход-Развал – 2700 руб.
Замена колодок одной оси – 990 руб.
Замена масла – 600 руб.
Цена масла 5w30 LIQUI MOLY – 490 рублей за литр.

Приобрести запчасти у нас можно по тем же ценам, что и на сторонних торговых площадках. Если сумма заказа превышает 10 000 рублей, предоставляем дополнительную скидку в 5%.



Сообщаем также, что отделение на Вавилова, д. 57а, стр. 9 закрывается на реконструкцию. Приносим извинения за возможные неудобства.


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