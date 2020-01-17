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Машины   17 января 2020   

Subaru Outback Black Line. Тонкая чёрный линия

Как известно, в России очень любят Subaru. По всей стране больше десятка крупных клубов, каждый год проводится большой фестиваль «субаристов», а число тех, кто разбирается в поколениях горизонтально-оппозитных моторов, давно превысило сотню тысяч. И японцы это ценят. В их национальной традиции лояльность и преданность вообще возведены в культ. Иначе как объяснить тот факт, что уже не первый раз они представляют специальные версии своих автомобилей только для российского рынка. Так сказать, исключительно! Вот и Outback Black Line – дизайнерский подарок тем, кто любит Subaru и предпочитает строгий стиль

 

 

Кузов в комплектации Black Line может быть окрашен в чёрный или белый цвет. Обязательным пунктом является только одно – декоративные элементы. В чёрный цвет здесь окрашены рамки противотуманных фар, решётка радиатора, колёсные диски вместе с болтами и шильдики по бокам и на двери багажника, на которой ещё один шильдик с названием спецверсии.

 

 

Subaru Outback Black Line комплектуется двумя моторами. Оба бензиновые и оба горизонтально-оппозитные. Для тех, кто предпочитает размеренный темп жизни — 2.5-литровый двигатель мощностью 185 л.с. А тем, кому этого покажется мало — 3.6 л мощностью 260 л.с., с которым формально семейный автомобиль превращается в высокоскоростной японский поезд «Синкансэн».

 

 

Outback нынешнего поколения совершил резкий разворот в сторону премиума. Это касается и материалов отделки, мягких и дорогих на ощупь, и функционала. Здесь современная и продуманная эргономика, продвинутая мультимедиа и с десяток электронных систем, многие из которых недоступны у одноклассников. Для любителей комфорта есть подогревы всех сидений, руля и куча USB-портов.



 

 

В салоне тоже немало изменений, которые делятся на два типа – видимые и скрытые. К первой категории относится вышивка на подголовниках и текстильных ковриках, а ко второй – мощная аудиосистема Harman Kardon и омыватель камеры заднего вида.

 

 

Текст: Максим Ракитин, фотографии: Вячеслав Крылов

 

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