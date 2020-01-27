Российские путешественники отправляются в экспедицию через весь континент

Первого февраля из Якутска стартует международная экспедиция «Евразия: от края до края». На автомобилях Toyota Hilux и Toyota Land Cruiser Prado, подготовленных компанией Arctic Trucks, российские путешественники планируют пересечь весь континент.

Команде из шести человек под руководством известного автопутешественника и амбассадора Toyota Богдана Булычёва предстоит за 75 дней проехать от мыса Дежнева (Чукотский АО) до мыса Рока в Португалии, преодолев более 25 000 километров.







Поддержку этому рискованному проекту, организованному при участии Русского географического общества, оказывают компании Osram, Denso, KYB, Eberspacher, Лукойл Genesis, Nokian Tyres, и CTR.