УАЗ стал больше отгружать на экспорт

На домашнем рынке УАЗ закончил прошлый год с отрицательным результатом. По данным Ассоциации европейского бизнеса AEB за двенадцать месяцев российские дилеры продали 38 892 машины, при том, что в 2018 году было реализовано 41 252 автомобиля. На этом фоне позитивно выглядит новость о росте экспортных поставок. Абсолютные цифры небольшие – всего 5720 машины, и все же это почти на треть больше, чем годом ранее.

Главными импортерами продукции Ульяновского завода остаются страны СНГ и ближнего зарубежья. В упомянутые соседние регионы УАЗ отгрузил 4490 единиц техники. Остальные 1230 автомобилей ушли на рынки дальнего зарубежья. Интересно, что ульяновскими бестселлерами в Евросоюзе являются различные модифицированные «буханки». На последние есть устойчивый спрос среди любителей туризма и кемпинга.







Для завода минувший год также ознаменовался открытием новых рынков экспорта, а именно Македонии, Польши, Румынии, Сербии, Эстонии, Ирака, Чили и Мьянмы. Кроме того, ульяновская компания приступила к проработке проекта сборки своих моделей на Кубе.