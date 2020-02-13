Красивый рамный «кореец» — скоро и в России

Дебют обновлённого Kia Mohave не за горами! Российский офис корейской марки оформил сертификационные документы на свежую версию рамной модели.

Напомним, что корейцы сохранили прежний кузов образца 2008 года, но передняя и задняя части — совершенно другие.

А главное — внутри: по качеству интерьера внедорожник дорос до флагманского седана K900, став заметно богаче и технологичнее.

По технике Mohave не изменился и будет по-прежнему продаваться со старым-добрым турбодизелем 3.0 CRDi (249 л.с., 549 Н·м).







Единственная техническая новинка — 8-ступенчатый автомат. Плюс список электронных помощников обещает быть заметно больше.

Длина, ширина и высота внедорожника — 4930, 1920 и 1765 мм, соответственно, колесная база — 2895 мм. Снаряжённая масса — 2218-2382 кг.

Делать внедорожники будут на заводе «Автотор» в Калининграде. Цены будут раскрыт позже, но рассчитывать стоит на плюс-минус 3 миллиона рублей.

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