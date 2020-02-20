Новый Peugeot: у него есть рама и полный привод

Марка Peugeot неожиданно выкатила рамный пикап! Правда, не для нас, а для стран Латинской Америки и Тропической Африки. По всем законам жанра заготовлена куча версий: с однорядной и двухрядной кабинами, с задним и полным приводом, с черными и крашеными бамперами.

Пикап получился ни разу не маленький: от бампера до бампера — 5,39 метра (у Volkswagen Amarok — 5,25).

Однорядка рассчитана на перевозку трёх европоддонов, а двухрядка — двух. Француз говорят, что никто из одноклассников не додумался сделать такую большую платформу! Любая из версий может взять на борт больше тонны груза, а ещё будет усиленный вариант под 1,2 тонны.

Учитывая рынки сбыта, двухрядная кабина сделана шестиместной: спереди стоит 3-местный диван.





Но можно заказать два обычных раздельных кресла. Ещё можно выбрать один из двух моторов: либо дизельный объёмом 1.9 (150 л.с. и 350 Н·м), либо бензиновый объёмом 2.4 (210 л.с. и 320 Н·м). Механическую коробку поставляет Getrag, а 6-диапазонные автоматы делает Punch.

Французы не расскажут, как им так быстро и незаметно удалось сделать новую рамную машину. А мы расскажем! В основе новинки лежит Changan F70, который показали несколько месяцев назад. Впрочем, Peugeot не просто навесила свой шильдик, а реально помогала в создании модели.

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