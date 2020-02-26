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Новости   26 февраля 2020   

У Volkswagen Touareg опять появилась R-версия!

Volkswagen Touareg R50 первого поколения выпускался всего 3 года,  с 2007-го по 2010-й. У него под капотом стоял 10-цилиндровый турбодизель, который выдавал 351 л.с. мощности и 850 Н·м момента. И вот Volkswagen Touareg R возвращается!

Это гибрид. В его основе лежит бензиновый турбомотор 3.0 TFSI V6 (340 л.с.), а в восьмиступенчатый «автомат» встроен электромотор отдачей 136 л.с.

Совокупная отдача — внушительные 462 л.с. и 700 Н·м. То есть по мощности новичок превзошёл первую «эрку», но по менту не дотянул. Зато свежий Touareg вроде бы экологичнее, так как начинает движение на чистом электричестве. 

Визуально Touareg R можно опознать по чёрному декору кузова и большим колёсам диаметром от 20 до 22 дюймов на выбор. А в салоне можно заметить фирменный R-руль плюс характерные акценты  фирменные синие акценты в отделке.



Постоянный полный привод — настоящий, с межосевым дифференциалом Torsen. Назад может перебрасываться до 80% тяги, а на передние колёса — до 70%. И даже жаль, что мы эту машину, скорее всего, не увидим…

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