УАЗ начал торговать очень дорогими белыми Патриотами

Недавно на Ульяновском автомобильном заводе стартовало производство ограниченной серии внедорожников Патриот Antarctic Edition. А сейчас такие машины появились и в дилерских центрах марки УАЗ.

Модификацию, посвященную 200-летию открытия шестого материка, построили на базе версии Оптимум со 150-сильным бензиновым двигателем ЗМЗ и 5-ступенчатой ручной коробкой.

Для машины доступен исключительно белый металлик. Кроме того, её оснастили сертифицированным экспедиционным багажником и лестницей на пятой двери.

В перечень оборудования вошли дополнительный отопитель салона, кондиционер, круиз-контроль, а также «Зимний Пакет» с функциями подогрева руля, ветрового стекла, передних и задних сидений.







За доплату доступны климат-контроль, предпусковой подогреватель, мультимедийный комплекс с навигацией, блокировка дифференциала заднего моста, система безопасной парковки и «Пакет Оффроуд».

Юбилейное изделие выпустят символическим тиражом 200 экземпляров. Стоить автомобиль будет 1 062 000 рублей, то есть на 117 тысяч дороже обычного Патриота.

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