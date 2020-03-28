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Новости   28 марта 2020   

У Lada XRAY появилась версия дороже миллиона

Дилеры марки Lada получили новую спецверсию кроссовера Lada XRAY Cross под названием Instinct. Её продажи стартуют 4 апреля, пишет самарский журнал «Автоброкер».

Снаружи новинку отличают крыша, зеркала и диски чёрного цвета. Внутри появилась специальная обивка сидений (кожа+ткань), другие поручни дверей, плюс фирменный логотип. 

У обновлённой мультимедийной системы есть 8-дюймовый сенсорный дисплей. Кроме того, в оснащение входит камера заднего вида, а также штатный 4G-модем.



У Lada Xray Cross Instinct под капотом скрывается 113-сильный мотор и вариатор. Цена новинки составит рекордные 1 033 900 рублей.

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