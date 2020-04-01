В продаже появился УАЗ за 1 420 000 рублей

На официальном сайте марки УАЗ появились на новую версию модели Пикап: она отличается коробкой-автоматом, которую до этого примерил Патриот.

Это шестидиапазонный автомат французской компании Punch Powerglide. Производят автоматы во французском Страсбурге на заводе Punch, который до 2013 года принадлежал концерну General Motors.

С механической коробкой Пикап 2020 модельного стоит минимум 877 500 рублей, а с автоматом — 1 181 000 рублей.





В базовую версию воключены стальные 16-дюймовые диски, кондиционер, электропривод и обогрев наружных зеркал, подушки безопасности водителя и пассажира.

На выбор доступны три комплектации: Оптимум, Премиум и Статус. Притом самое дорогое исполнение стоит рекордные для автомобилей УАЗ 1 420 000 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: