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Новости   1 апреля 2020   

В продаже появился УАЗ за 1 420 000 рублей

На официальном сайте марки УАЗ появились на новую версию модели Пикап: она отличается коробкой-автоматом, которую до этого примерил Патриот.

 

Это шестидиапазонный автомат французской компании Punch Powerglide. Производят автоматы во французском Страсбурге на заводе Punch, который до 2013 года принадлежал концерну General Motors.

С механической коробкой Пикап 2020 модельного стоит минимум 877 500 рублей, а с автоматом — 1 181 000 рублей.



В базовую версию воключены стальные 16-дюймовые диски, кондиционер, электропривод и обогрев наружных зеркал, подушки безопасности водителя и пассажира.

На выбор доступны три комплектации: Оптимум, Премиум и Статус. Притом самое дорогое исполнение стоит рекордные для автомобилей УАЗ 1 420 000 рублей.

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