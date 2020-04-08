Как надо строить пикапы для развивающихся стран: пример Fiat

Пикап Fiat Strada первого поколения простоял на конвейере больше 20 лет! А теперь состоялась смена поколений. Новинка длиной 4,5 метра получила несущий кузов, передний привод, а шасси взяла от хэтчбека Argo.

Кроме того, модель впервые получила 4-дверную версию.

Моторы — только бензиновые, притом весьма скромные по объёму и отдаче: 1.4 — 88 л.с. и 123 Н·м, 1.3 — 109 л.с. и 139 Н·м. Кроме пятиступенчатой «механики» другие коробки передач не предлагаются.

Приятным бонусом станет электронная имитация межколёсной блокировки дифференциала. Кстати, клиренс новой Страды — 21 сантиметр, а периметр кузова защищён накладками из пластика.







Переднюю пружинную подвеску типа McPherson пикап взял от легковых Фиатов, а вот сзади здесь стоит мощная неразрезная балка на рессорах. Грузоподъёмность модели — от 650 до 720 кг.

Новый пикап сделан для стран Латинской Америки и в других частях света не появится. Fiat хотел вывести новинку как можно скорее, но глобальный кризис отодвинул поставки до осени.

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