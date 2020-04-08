Кроссоверы на больших колёсах: каким моделям подходят 18 и 19 дюймов?

За последние десятилетия кроссоверы приобрели огромную популярность и, кажется, не собираются сдавать позиции. Сочетание вместительного кузова, увеличенного дорожного просвета и высокой посадки представляется оптимальным выбором большинству водителей.

Однако одним только набором потребительских качеств дело уже не ограничивается – кроссоверы стремятся выглядеть модными и стремительными. Поэтому и размеры их колёс в процессе эволюции постоянно увеличиваются в размерах – дисками с посадочным диаметром 18 или 19 дюймов на городских внедорожниках давно уже никого не удивишь.

Производители шин, само собой, следуют за запросами современности. Не так давно одна из самых популярных моделей отечественного рынка – Toyo Open Country U/T, обеспечивающая, по мнению владельцев, почти идеальное сочетание управляемости и экономичности – стала доступна в двух типоразмерах для дисков с посадочным диаметром 19 дюймов и десяти в 18-дюймовом варианте.

На примере этих шин с функциональным дизайном протектора и инновационным составом резиновой смеси мы и рассмотрим, какие из кроссоверов, представленных на российском рынке, могли бы успешно примерить технологичную обувь такого размера.

Универсал повышенной проходимости Subaru Outback в трёх из четырёх доступных комплектаций комплектуется покрышками размерности 225/60 R18, и только базовая версия пока довольствуется 17-дюймовыми. На российском рынке этот самобытный японец, снабжённый симметричным полным приводом, представлен с двумя оппозитными двигателями. Младшая «четвёрка» объёмом 2.5 литра развивает 175 л.с. и 235 Нм крутящего момента. Более мощный 6-цилиндровый агрегат объёмом 3.6 л выдаёт 260 л.с. и 350 ньютонов момента.

Трансмиссия в обоих случаях – клиноцепной вариатор Lineartronic. При немалой цене (от 2 959 000 руб. за 2.5-литровую версию и от 3 079 000 руб. за 3.6 л) укомплектован Outback весьма богато. Уже в базе есть полный набор подушек безопасности, включая шторки и коленную подушку водителя, кресла с кожаной обивкой и электрорегулировками в восьми направлениях (для водительского кресла) и светодиодные фары с функцией динамического освещения поворотов. Доступны девять цветов кузова и все без доплаты.

Модельная линейка Renault в России представлена в основном автомобилями, построенными на бюджетной платформе Global Access (усовершенствованная B0). Её флагман, кроссовер Renault Koleos, несомненно, выделяется из общего ряда. Как и в случае с Outback, 18-дюймовые колёсные диски полагаются ему в трёх комплектациях (для базовой предусмотрены 17-дюймовые).

Нетривиальность этой машины ещё и в том, что в линейке силовых агрегатов Koleos сохранился дизель. Причём для него это самый мощный мотор из доступных (177 л.с.). В качестве альтернативы выступают два бензиновых двигателя – 2.0-литровый (144 л.с.) и 2.5-литровый (171 л.с.). Всем им полагается вариатор и полный привод. В максимальной комплектации дизельный Koleos потянет минимум на 2 337 900 рублей.

Рекомендуемая размерность шин для 19-дюймовых дисков топового Jeep Cherokee немного не совпадает с имеющимися в линейке Open Country U/T по высоте профиля, но на 18-дюймовые, которые стоят на внедорожнике в исполнении Limited, такие шины сядут, что называется, как влитые.







Помимо прочего Cherokee может похвастаться 3.2-литровым бензиновым V6 мощностью 272 л.с. и 9-диапазонным автоматом. Ну и, разумеется, полным набором необходимого оборудования, включая 8 подушек безопасности. За такую версию в России просят не менее 3 млн рублей.

Hyundai Santa Fe щеголяет 19-дюймовыми дисками с шинами размерности 235/55 R19 лишь в максимальной версии High-Tech. Такой автомобиль, оценивающийся в зависимости от двигателя в 2 819 000 или 2 879 000 рублей, оснащён полным набором систем активной безопасности.

Адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе, контроль мёртвых зон, система аварийного торможения перед препятствием и другие электронные помощники, развивающие вокруг движущейся машины свою бурную деятельность, идут в нагрузку. Выбор силовых агрегатов не велик, но достаточен: 2.2-литровый дизель мощностью 200 л.с. или 249-сильный бензиновый мотор объёмом 3.5 л. Трансмиссия – автоматическая, 8-диапазонная.

Для того чтобы Toyota RAV4 превратился из компактного и юркого автомобильчика для активного отдыха в солидный кроссовер на 19-дюймовых дисках, потребовалось всего лишь пару десятилетий. Тем не менее это факт: столь крупные колёса недавно сменивший поколение RAV4 получил в двух старших комплектациях «Престиж» и «Престиж Safety». Эти же версии кроссовера получили новую систему полного привода с активным распределением крутящего момента между задними колёсами.

При этом в максимальной комплектации (с 199-сильным 2.5-литровым мотором и 8-диапазонным автоматом) RAV4 насыщен системами активной безопасности, но и его цена довольно «насыщенная» – 2 661 000 рублей. «Престиж» с теми же 19-дюймовыми дисками, но 2.0-литровой «четвёркой» мощностью 149 л.с. и вариатором обойдётся в 2 290 000 рублей.

Не отстаёт от японского собрата и Volkswagen Tiguan – в списке отличительных деталей версии Sportline значатся легкосплавные диски размерностью 8,5J x 19. Эта версия немецкого кроссовера обойдётся минимум в 2 559 000 рублей, если довольствоваться 150-сильным дизелем, работающим в паре с роботом DSG. Помимо колёс, за придание кроссоверу спортивного облика отвечают особые бамперы, расширители арок и накладки порогов, выкрашенные в цвет кузова. В салоне такого Tiguan установлены передние кресла с улучшенной эргономикой.

В общем, для того чтобы примерить эффектные колёсные диски, больше не нужно быть суперкаром или внедорожником, прошедшим через беспощадный тюнинг. И среди обычных серийных кроссоверов встречаются радующие глаз варианты.

Текст: Михаил Лобачёв