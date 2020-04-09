Какие кроссоверы покупают россияне: раскрыт список

Агентство АВТОСТАТ подвело итоги продаж марта. Так, бестселлером сегмента SUV на российском рынке остался компактный кроссовер Hyundai Creta: в марте таких купили 6803 штуки, что на 5% выше результата годичной давности.

Второе место сохраняет Toyota RAV4. При этом новое поколение модели пользуется просто ажиотажным спросом: показатель 5293 проданных машины означает, что популярность этой Тойоты выросла более чем вдвое!

Третью строчку занял Volkswagen Tiguan, на котором остановили свой выбор 3568 покупателей (+14%). Далее идет Nissan Qashqai, разошедшийся тиражом 3392 экземпляра (+14%). Замыкает пятерку Renault Duster, чьи продажи составили 3268 машин (-8%).







В ТОП-10 бестселлеров сегмента SUV по итогам марта также вошли LADA 4×4 (2821 шт.; -7%), Mazda CX-5 (2592 шт.; +46%), Mitsubishi Outlander (2554 шт.; -3%), KIA Sportage (2538 шт.; +4%) и Nissan X-Trail (2422 шт.; -13%).

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