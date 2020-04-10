Автомат для УАЗ Патриот: реальный опыт эксплуатации (анонс)

Сколько раз вы уже слышали, что УАЗ поставил коробку-автомат на «Патриот»? А мы не один раз на нём ездили! Были и короткие поездки на «почти серийном» экземпляре, и масштабный тест-драйв…

Но теперь пришло время для самого интересного – реальной эксплуатации! Хотите подробностей?

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