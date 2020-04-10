На Ford Explorer поставили «пакет сока»

Ford представил китайскую версию нового Эксплорера. Специально для Китая кроссоверу изменили оформление передней части, установив иные бампер и решётку.

В салоне появился огромный планшет медиасистемы, тогда как американскому варианту полагаются тачскрины куда меньшего размера — 8 или 10 дюймов.

Ещё одно чисто китайское новшество — базовый мотор объёмом 2 литра. Правда, точная отдача двигателя пока не разглашается.

На ступеньку выше расположится другая турбочетвёрка, объёмом побольше — 2,3 литра (276 л.с.). Этот агрегат продаётся и в США, но заокеанский Explorer — мощнее на 28 сил.







В обеих модификациях заявлены десятидиапазонный автомат и полный привод. Заднеприводные машины на рынке КНР решили не предлагать (хотя китайцы как раз любят монопривод).

Сборкой таких Фордов займётся совместное предприятие Changan Ford. Притом благодаря локализации и обнулению пошлин стоимость модели получится снизить вдвое.

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