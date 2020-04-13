В России наладили сборку недорогого рамного внедорожника

В Россию возвращается Great Wall Hover: рамный внедорожник, который сменит название на Haval H5, будет выпускаться на заводе компании Haval под Тулой, став четвёртой моделью Haval российского производства.

Единственный заявленный двигатель – двухлитровый турбомотор. Но для российского рынка приготовлены варианты отдачей 150 и 177 л.с.

Коробка передач – 6-ступенчатая механическая, а полный привод реализован по схеме part-time. Управлять внедорожным арсеналом можно будет при помощи кнопок, плюс на помощь водителю придут электронные ассистенты.

Особенно Haval гордится антикоррозийной обработкой. Все H5 будут проходить процедуру катафорезного грунтования, на двери, раму и подвески планируется наносить воск, на днище – антикоррозийное покрытие PVC.







Представители марки опубликовали лишь одну фотографию автомобиля, которая не раскрывает его внешность. Впрочем, фотошпионы уже успели рассекретить Haval H5 Тульской сборки.

Цены и другие подробности будут раскрыты перед стартом продаж, который, видимо, состоится совсем скоро. Но уже ясно: у уазовского Патриота появился сильный соперник!

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