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Новости   15 апреля 2020   

В Россию привезут кроссовер «хочу быть Lamborghini»

Китайская компания FAW расширит российский ассортимент моделей компактным кроссовером Bestune T77. Это одноклассник фольксвагеновского «Тигуана» (при длине 4,5 метра китайский паркетник на 4 сантиметра длиннее «немца»).

Это самая дорогая модель под маркой FAW.

Внешне Bestune T77 радикально отличается от остальных автомобилей бренда. У него агрессивные рубленые формы, а фирменным цветом заявлен огненно-оранжевый «хочу быть Lamborghini».

Силовой агрегат — бензиновый турбомотор объёмом всего 1,2 литра (143 л.с. и 204 Н·м), с которым могут быть состыкованы или 5-ступенчатая механика или 7-ступенчатый преселектив.



У китайской версии над передней панелью парит голографический помощник, понимающий голосовые команды. Но будет ли голограмма на российских авто, неизвестно. Старт продаж новинки намечен на конец года.

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