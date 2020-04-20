Кроссовер Mazda примерит роторный двигатель Ванкеля

Роторно-поршневые двигатели конструкции Феликса Ванкеля впервые появились на автомобилях Mazda более полувека назад, в 1967 году. Однако, с прекращением выпуска модели RX-8 эти моторы отправились на покой.

Как оказалось, ненадолго. Японская компания официально подтвердила, что роторно-поршневую начинку вскоре получит кроссовер Mazda MX-30.

Напомним, что MX-30 — это первая электрическая модель «Мазды». Автомобиль представляет собой компактный кроссовер, хотя по размерам он больше всего напоминает приподнятую Mazda 3.

У гибридной версии кроссовера роль бензинового генератора будет роторному двигателю. Как известно, РПД отличаются малой массой и компактными габаритами, то есть идеально подходят для гибридных версий.







Точные данные пока не публикуются. Однако японцы уверены, что такая машина будет очень популярна среди клиентов. При благоприятном исходе необычный гибрид может выйти на рынок до конца этого года.

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