Чистое удовольствие. Бюджетная серия Warn — VR EVO

Не нужно думать, что лебёдки бюджетных серий выпускаются только для тех, у кого расходная часть на подготовку не вмещает дополнительных трат. Они вполне подойдут и тем, кто не собирается идти в большой спорт и для кого офф-роуд не является профессией. В общем, всем, для кого внедорожные выезды — чистое удовольствие

Как известно, с первых дней своего существования WARN был образцом высочайшего качества, креативных решений, надёжности и ещё много чего в превосходных степенях. Это подтвердят все, кто имел с ними дело. Ведь начинали тему, если помните, буквально несколько компаний: пара британских и тройка американских. У них были удачные и неудачные модели, были шедевры вроде вертикалки 8274 (как сейчас помню её мелодичное перещёлкивание в болотах Bloody Heavy), но беда в том, что все они были довольно дороги. Понятно, что внедорожный спорт, даже на любительском уровне, удовольствие недешёвое, но всё же. Купить лебёдку тогда порой было круче, чем собственно обзавестись внедорожником. Всё изменилось с появлением китайских, тайваньских и прочих азиатских производителей. Они не стали ничего придумывать, а сходу взялись за копирование, и уже с началом 2000-х лебёдку не очень известной компании могли купить все желающие. Пусть работали такие изделия недолго и ремонтировались плохо, но лидеры рынка начали понимать, что только дорогими и очень дорогими вариантами сыт не будешь. Какими бы технологичными и надёжными они ни были. Тогда, скомпоновав проверенные решения с недорогими компонентами, WARN представил серию Magnum, а затем Tabor. Сперва новинки приняли с прохладцей, но скоро тема пошла в народ. Согласитесь, приятно получить на самом видном месте внедорожника заветную красную «дабл-ю»! WARN это, видимо, тоже понравилось, и бюджетная линейка продолжилась новой серией — VR EVO (не путать с атэвэшными VRX).

ЭВОЛЮЦИЯ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

Самыми популярными лебёдками WARN с самого начала выпуска была серия ZEON. И, надо сказать, вполне заслуженно. Единственное, что огорчало пользователей, — габариты. ZEON и просто на бампере смотрится массивно, а уж о скрытой установке, что часто бывает актуально, можно только мечтать. Ну или искать искусного сварщика. Так вот, первое, что мы видим, открывая коробку VR EVO, — она заметно меньше! Второе, корпус блока соленоидов соединён с мотором кабелями, а не разъёмом, как ZEON, и для его установки отдельно от лебёдки не надо докупать переходники. Третье, сертификация по IP68. Это международный показатель степени защищённости от пыли, грязи и воды. Мы специально разобрали лебёдку и посмотрели: да, и блок редуктора, и моторный отсек имеют солидные сальниковые уплотнения, густо покрытые смазкой. Сертификация по IP68, напомню, состоит из двух показателей: защита от пыли — первая цифра, тут она максимальная — 6; защита от воды — это вторая цифра — 8, то есть работоспособность сохраняется при погружении более чем на метр. Единственное, о чём умалчивает сертификация, так это как долго можно держать агрегат погружённым и работающим. Впрочем, WARN, при правильной установке, даёт семилетнюю гарантию.







Тормоз пружинного типа крепится на валу двигателя и полностью герметичен. Пока новая, он может греться, но это не страшно. Трансмиссия стандартная — трёхступенчатая планетарка со средним передаточным числом 218:1, не слишком медленная и достаточно тяговитая. В блоке передачи есть только переключатель «сцепления» для размотки троса. И ещё хорошо, что не стали экономить на мелочах вроде рукоятки переключателя и сделали его металлическим.

Лебёдки VR EVO представлены в трёх вариантах: 8, 10 и 12 тысяч фунтов тяги, с двумя видами тросов — стальным и синтетическим — и универсальным пультом управления. Сам пульт удобной эргономичной формы, хотя и требует привыкания. Кнопки невелики, но рельефны — легко нажимать хоть голыми руками, хоть в перчатках. Важно то, что пульт допускает работу как с проводной связью, так и по радиоканалу. Приёмник и передатчик обеспечивают минимум 30 метров устойчивой связи при отсутствии помех. Это мы проверили. Единственное, что стоит сделать, так это привязать к пульту какой-нибудь шнурок или петлю, чтобы не уронить в грязь, — уж очень он компактный.

В комментариях к видеообзору VR EVO на нашем канале в YouTube есть немало ехидных реплик по поводу бюджетности. Всё же 67 тысяч не всем по карману. Но там же, в комментариях, есть и ответ: мол, те, кто покупает трёхлетний Rubicon или свежий FJ Cruiser, не станет приобретать дешёвку от малоизвестного производителя, сгорающую на третьей покатушке. Лучше сразу выбрать более надёжный вариант. Всё-таки внедорожник должен приносить радость. Даже от безупречной работы лебёдки, на нём установленной.

Текст и фотографии Игорь Губарь