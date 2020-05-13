Tahoe для зрелищных погонь

Полицейский перехватчик, он же Tahoe Police Pursuit Vehicle (PPV), получил доработанную подвеску, новые амортизаторы и тормоза Brembo. От стандартной модели внедорожник отличается уменьшенным клиренсом, за счёт чего он более устойчив при скоростном маневрировании. Кроме того, полицейский Tahoe получил особые покрышки Firestone Firehawk Pursuit, которые позволили существенно сократить тормозной путь.

Спецверсия комплектуется 5,3-литровым мотором V8 мощностью 360 лошадиных сил в паре с десятидиапазонной автоматической коробкой передач. Для Tahoe PPV предусмотрен задний либо полный привод.



