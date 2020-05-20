 Внедорожник года-2020. Голосование началось!

Дорогие друзья!

Оргкомитет премии «Внедорожник года» сообщает о начале голосования 2020 года. В пятнадцатый раз читатели журнала «Клуб 4х4» и порталов 4х4.media и vned.ru выбирают лучший, по их мнению, внедорожник и получают за это призы.

Традиционно у премии два состава жюри: Экспертное, состоящее из авторитетных автомобильных журналистов и блогеров (в этом году мнение блогеров учитывается впервые) и так называемое «Большое жюри», в котором принимают участие все желающие. В их списке около 150 автомобилей-номинантов, причём впервые в него внесены моноприводные кроссоверы, количество которых в последние годы стремительно растёт.

В этом году запущены новый сайт и социальные сети премии. Кроме того, в её рамках впервые пройдёт конкурс молодых дизайнеров «Дерзай-Дизайн», а его лучшие работы будут переданы в автомобильные представительства. Итоги голосования станут известны в середине сентября на Церемонии награждения.

Голосуйте на сайте vned.ru и получите шанс выиграть десятки ценных призов! Примите участие в главном внедорожном событии года!







«Внедорожник года» – профессиональная премия автомобильных журналистов, которая ежегодно вручается с 2005 года. Она стала первой российской премией оценивающей самый быстрорастущий и перспективный сегмент автомобильного рынка – внедорожники и кроссоверы.