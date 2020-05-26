Subaru в России 20 лет. Японцы о прошлом и планах на будущее

26 мая 2020 года ООО «Субару Мотор» празднует 20 лет присутствия на российском рынке. Именно в этот день в 2000 году в России начало свою работу официальное представительство Subaru Motor.

Россия всегда была для Subaru рынком с огромным потенциалом. Так считает и Такахаши Тацуо, генеральный директор ООО «Субару Мотор»: «Россия – страна с очень высокой автомобильной культурой. А у автомобилистов России высокая техническая грамотность, большие запросы и ожидания. Они хотят иметь классные автомобили, и они достойны самого современного и лучшего». Именно поэтому поклонники бренда остаются нашей ключевой движущей силой. Они – часть нашей большой семьи Subaru. В их заразительной увлеченности и страсти мы черпаем наше вдохновение и желание продолжать творить автомобильное искусство под слоганом «Subaru – создан инженерами». Ведь именно благодаря их фанатизму, а так же технической подкованности и требовательности, бренд изначально появился на российском рынке.

Начав с маленьких шагов по его изучению, мы сразу поняли, как много наш бренд значит для россиян. Вместе с открытием дилерских центров, обучением сотрудников в «Академии Субару» и презентациями моделей, в ответ на искренность фанатов марки, мы с первого дня решили стать для наших покупателей технически подкованными и надежными друзьями, которые так же искренне влюблены в Subaru.

По прошествии двадцати лет мы смело можем сказать, что российские «субаристы» – одни из самых преданных и активных поклонников нашего бренда на планете. Вместе с ними мы тестировали новые модели и изучали наши уникальные инженерные достижения, делились опытом, устанавливали мировые рекорды, принимали активное участие в жизни фан-клубов Subaru. Наши фестивали Subafest всегда были и остаются одним из главных событий в автомобильной жизни России. Так, на последнем из них в сентябре 2019 года мы в очередной раз побили свой же рекорд посещаемости, объединив на одной территории 6589 человек. А в 2012 году именно в рамках Subafest владельцы автомобилей Subaru установили мировой рекорд, выложив из 1251 автомобиля самую большую в мире автомобильную надпись. Заезды, тест-драйвы, красочные шоу и прекрасное настроение всегда были и будут визитной карточкой наших мероприятий. Мы стремимся как можно большему количеству людей рассказать о наших достижениях в области современного автомобилестроения, уникальных инженерных решениях и технологических новинках. Ведь мы верим в силу инженерной мысли. Именно поэтому наши автомобили являются не аксессуаром, а удобным и безопасным средством передвижения. Они обладают функциональным дизайном, ими легко управлять, а современные технологические новшества в них органично сочетаются с нашим славным раллийным прошлым. А значит, и по сей день в разнообразии модельного ряда каждый может найти Subaru по душе. Так, Subaru Forester и Outback – это идеальные автомобили для семейной аудитории. Их современный дизайн и уникальные технологические решения созданы для удобства вождения и безопасности всех участников движения. Компактный, яркий и стильный Subaru XV – отличный вариант для активных молодых жителей мегаполиса. Для того, чтобы ощутить весь комфорт и статус шестизвёздного седана бизнес-класса, достаточно оказаться в салоне Legacy. А для любителей скорости всегда есть возможность выбора между Subaru WRX и WRX STI: в них аскетизм сочетается с мощным мотором и спортивной динамикой, а чувства полного контроля добавляет возможность выбрать автомобиль на механике.







На сегодняшний день Subaru Motor – это 48 официальных дилерских центров в 39 городах, сотрудники которых ежедневно работают над улучшением качества услуг по продаже и обслуживанию автомобилей Subaru; это учебный центр «Академия Субару» по подготовке первоклассных технических специалистов, которые вот уже трижды побеждали в «Международных технических соревнованиях Subaru» в Японии; а еще это шесть моделей автомобилей на любой вкус и бюджет, все собранные исключительно в Японии. За двадцать лет мы продали около 180 000 автомобилей Subaru в России. И это только начало. В 2020 году мы готовим к запуску две специальные версии Legacy и Forester. На конец 2020 – начало 2021 года запланирован выход обновлённого Subaru XV. А в середине 2021 года будем встречать новое поколение Outback.

Все вместе мы проделали огромный путь. Сегодня, в день юбилея, мы благодарим всех владельцев автомобилей Subaru за выбор и лояльность, работников дилерских центров по всей России за неустанный труд, журналистов за честность и объективную оценку, блогеров за юмор и креатив, а фан-клубы Subaru и истинных субаристов за поддержку и лояльность к бренду – без вас всего этого не было бы. Мы учимся на вашей критике, не боимся вашей требовательности и стремимся соответствовать вашей технической подкованности.

Впереди у нас ещё много лет, а на этот, юбилейный год, у нас большие планы. Оставайтесь с Subaru!