Кроссоверы Chery подорожают из-за утилизации

Пресс-служба Сhery сообщила, что из-за повышения утилизационного сбора китайская компания вынуждена поднять розничные цены на продаваемые в России автомобили. Уже в январе следующего года машины указанного бренда подорожают в среднем на 5%.

На сегодняшний день в представленном на нашем рынке модельном ряду фирмы пять компактных кроссоверов. Самый дешевый из них – Tiggo 3 c учетом бонусных программ можно купить за 739 000 рублей. Цены на самый дорогой в семействе — Tiggo 7 доходят до 1 369 000 рублей.





