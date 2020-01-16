Крокодильчик из Швейцарии

TAG Croco 4×4 – разработанная в Швейцарии и выпускаемая в немецком Карлсруэ амфибия родом из 80-х годов прошлого века. Силовым агрегатом малыша служил 32-сильный роторный двигатель Ванкеля в паре с двухступенчатой автоматической коробкой. Этого вооружения хватало для разгона до 56 км/ч. Еще интереснее была конструкция шасси. Передняя и задняя части вездехода могли вращаться вокруг продольной горизонтальной оси, что обеспечивало машинке феноменальную проходимость.

Разработчики планировали продать свое изделие военным, однако так и не получили от них ни одного заказа. В итоге небольшая партия «крокодильчиков» была раскуплена охотниками, лесничествами и фермерами. По некоторым оценкам на сегодняшний день «в живых» осталось не более пятидесяти экземпляров.





