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История   16 января 2020   

Крокодильчик из Швейцарии

TAG Croco 4×4 – разработанная в Швейцарии и выпускаемая в немецком Карлсруэ амфибия родом из 80-х годов прошлого века. Силовым агрегатом малыша служил 32-сильный роторный двигатель Ванкеля в паре с двухступенчатой автоматической коробкой. Этого вооружения хватало для разгона до 56 км/ч. Еще интереснее была конструкция шасси. Передняя и задняя части вездехода могли вращаться вокруг продольной горизонтальной оси, что обеспечивало машинке феноменальную проходимость.

 

 

 

Разработчики планировали продать свое изделие военным, однако так и не получили от них ни одного заказа. В итоге небольшая партия «крокодильчиков» была раскуплена охотниками, лесничествами и фермерами. По некоторым оценкам на сегодняшний день «в живых» осталось не более пятидесяти экземпляров.



 

 

 


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