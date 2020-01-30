Nissan Titan лишили дизеля и версий с одинарной кабиной

Американцам стали доступны обновленные Nissan Titan и Titan XD. Стоит машина теперь минимум $36 910, что на 2230 долларов больше, чем просили за прежнюю версию. Справедливости ради заметим, что Titan стал не только дороже, но и богаче. Кроме измененной внешности автомобиль получил существенно доработанный салон с более презентабельной отделкой и мультимедийной системой с 8-дюймовым сенсорным экраном. Набор систем безопасности, включающий ассистент экстренного торможения, детекторы пешеходов и «слепых зон», оповещение о выезде из занимаемой полосы и препятствии сзади, теперь входит в базовое оснащение.







Вместе с тем из-за низкого спроса маркетологи убрали из продуктовой линейки вариант Single Cab, а заодно лишили пикап 5-литрового турбодизеля Cummins. Теперь все модификации возит только 5,6-литровый, бензиновый V8. Последний, правда, прибавил десяток «лошадок» и развивает 405 л.с., кроме того, сочетается уже не с семи, а с 9-диапазонным автоматом.