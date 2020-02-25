Chery рассказала, сколько будет стоить новый 7-местный кроссовер

Марка Chery выводит на российский рынок новый 7-местный кроссовер Tiggo 8. Это одноклассник Skoda Kodiaq (у «китайца» 4,7 метра длины). Единственный мотор – двухлитровая турбочетвёрка (170 л.с.), а в трансмиссии трудится вариатор.

Привод может быть только передним, так как полноприводных Tiggo 8 вообще не бывает.

У кроссовера Tiggo 8 есть система курсовой устойчивости 9-го поколения от Bosch, которая включает массу подсистем: контроля крутящего момента, снижения вероятности опрокидывания, помощи при старте/спуске на подъёме и т.п.

В единственную комплектацию Prestige входят 18-дюймовые колёса, светодиодная оптика, датчик света, система кругового обзора 360° (с передними и задними датчиками парковки), круиз-контроль, плюс датчик дождя.







Продолжают список двухзонный климат-контроль, полный «зимний» пакет, 6 подушек безопасности, электрический стояночный тормоз, дистанционный запуск двигателя, электропривод складывания зеркал и бесконтактное открытие двери багажника.