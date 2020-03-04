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События   4 марта 2020   

BMW стала использовать новый логотип (он необычный)

BMW решила обновить свой фирменный логотип. Последний раз эмблему меняли 23 года назад! К счастью, бело-голубой «пропеллер» остался. Изменился только шрифт букв, а вместо чёрной заливки теперь используется прозрачная. 

Выглядит новый логотип необычно. По задумке авторов, он должен символизировать «открытость и ясность».

Кроме того, лого перестало быть «объёмным». Свежая эмблема уже используется для аккаунтов BMW во всех соцсетях. Правда, когда обновление появится на товарных машинах, в офисе марки не отметили.



Как считаете, логотип какого года самый удачный?

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