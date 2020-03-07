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Новости   7 марта 2020   

Mercedes вывел новый кроссовер за 2,5 млн рублей

Mercedes выводит на российский рынок модель GLB. На выбор предлагются два бензиновых и два дизельных двигателя. Самый доступный GLB 200 имеет турбомотор 1.3 (163 л.с.), семиступенчатый преселективный «робот» и передний привод.

Просить за такую машину будут 2,5 миллиона рублей.

Продолжают список бензиновый GLB 250 (2,0 л, 224 л.с.), а также дизельные GLB 200 d (2,0 л, 150 л.с.) и GLB 220 d (2,0 л, 190 л.с.). Все они отличаются полным приводом и новым восьмиступенчатым преселективом 8G-DCT.



  • GLB 200 от 2 520 000 руб.
  • GLB 250 4Matic от 3 340 000 руб.
  • GLB 200 d 4Matic от 2 910 000 руб.
  • GLB 220 d 4Matic от 3 360 000 руб.

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