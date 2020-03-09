Renault Arkana научили обновляться «по воздуху»

Российский офис марки Renault анонсировал функцию FOTA-обновления для кроссовера Arkana. FOTA (Firmware Over-The-Air) позволяет разработчику обновлять встроенное программное обеспечение по мобильной сети.

По большому счету, обновление медиасистемы станет похожим на заливку софта на смартфон.

Как уверяет Renault, технологию FOTA на российском рынке она внедряет первой. Скачивание данных происходит во время поездки, после этого начинается установка. Автовладельцу достаточно просто запустить процесс.







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