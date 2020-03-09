  • Сегодня: Вторник, 10 марта, 2020
 

 
Новости   9 марта 2020   

Renault Arkana научили обновляться «по воздуху»

Российский офис марки Renault анонсировал функцию FOTA-обновления для кроссовера Arkana. FOTA (Firmware Over-The-Air) позволяет разработчику обновлять встроенное программное обеспечение по мобильной сети.

По большому счету, обновление медиасистемы станет похожим на заливку софта на смартфон.

Renault ARKANA

Как уверяет Renault, технологию FOTA на российском рынке она внедряет первой. Скачивание данных происходит во время поездки, после этого начинается установка. Автовладельцу достаточно просто запустить процесс.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:


Ваш email адрес не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

Вы должны использовать эти HTML теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 1995-2019 Журнал «4x4 Club»

Отправить другу