Porsche Taycan. Создание новой реальности

С выпуском двухмоторного электрического спортседана Taycan компания Porsche вступила в новую эру. Но багаж, накопленный за десятилетия производства самых быстрых автомобилей, накопился столь обширный, что было бы глупо им не воспользоваться. А что может пригодиться автопроизводителю в условиях стремительно меняющейся реальности?

Надо признать, что корни многих сегодняшних инноваций скрываются в далёком прошлом. К примеру, применение в транспортных средствах электропривода и фамилия Порше связаны уже более века. Ведь первый самодвижущийся экипаж, разработанный знаменитым Фердинандом в 1898 году, был электрическим. Порше, работавший в то время в электротехнической фирме Vereinigte Elektrizitatz-AG, за короткий срок разработал и построил электропривод для электрического экипажа по заказу фирмы Lohner.

На заре автомобильной эры электромоторы и аккумуляторы на равных конкурировали с двигателями внутреннего сгорания. Почти век ДВС лидировали в гонке, но в последние десятилетия ощутимо сдают позиции. Во всяком случае их тотальная гегемония, особенно в развитых странах, уже далеко не очевидна. Производство гибридных и электрических автомобилей подстегивается ужесточением норм выброса вредных веществ и углекислого газа. На руку производителям таких машин играет и развитие технологии производства литий-ионных аккумуляторов.

Прежде чем представить свой полностью электрический автомобиль, компания Porsche около десяти лет серийно производила машины с гибридными силовыми установками. Всё началось с выпуска в 2010-м версии Cayenne S Hybrid. Пятидверная Panamera тоже получила гибридную версию. При мощности в 380 л.с. она обеспечивала расход в 6,8 л/100 км. Кроме того, в 2011 году электропривод применили на Porsche Boxster, правда, пока в виде тестового образца для отработки технологий.

В 2015 году стартовало производство подзаряжаемого гибрида Panamera S E-Hybrid. Эта машина способна преодолеть до 36 км на одной электротяге, суммарная же мощность её силовой установки достигает 416 л.с. Не обошелся без гибридного привода и суперкар Porsche 918 Spyder. Его оборудовали тремя двигателями – 4.6-литровым бензиновым V8 и двумя электромоторами на передней и задней осях. Суммарная мощность силовой установки 918-го достигла невероятных 887 л.с.

Вот так, поэтапно производитель мощных и динамичных автомобилей шёл к выпуску полностью электрической модели. Для разработки и запуска в производство Porsche Taycan, дебютировавшего в прошлом году на автосалоне во Франкфурте, потребовалось создать более 1 200 рабочих мест и инвестировать 6 млрд евро. На родине Porsche, в Цуффенхаузене, для сборки новой модели построили новый цех – своеобразный завод в заводе с гибкой производственной линией, позволяющей сочетать полномасштабное поточное производство с вариативной сборкой (ведь Taycan, как и любой другой Porsche, при заказе можно подробно сконфигурировать под свои нужды). Кроме того, для него доступна персонализация в ателье Porsche Exclusive Manufaktur.







В отличие от других электромобилей, использующих для бортовой сети напряжение порядка 400 вольт, бортовая система Taycan – 800-вольтовая. Это решение помогает обеспечить очень быструю зарядку тяговой батареи. Объём энергии, необходимый для преодоления 100 км пути, Taycan может получить за 5 минут зарядки, а восполнить заряд с 5 до 80 % на станции быстрой зарядки – за 22,5 минуты.

Силовая установка электрического спорткара включает в себя два электродвигателя на передней и задней осях. С переднего мотора крутящий момент передаётся на колёса через одноступенчатый редуктор, сзади же коробка передач двухступенчатая – она обеспечивает выдающуюся динамику и высокую максимальную скорость. К примеру, Taycan Turbo S способен разогнаться до 100 км/ч всего за 2,8 секунды! В режиме Overboost суммарная мощность силовой установки, в которой применяются синхронные электродвигатели на постоянных магнитах, достигает 761 л.с. В стандартном режиме она ограничена 483 силами.

Интерьер Taycan выполнен в фирменном стиле Porsche – кнопка запуска расположена слева от руля. При этом аналоговых приборов здесь нет – перед водителем изогнутый 16,8-дюймовый дисплей, на котором можно сконфигурировать три цифровых прибора. Да и физических кнопок в салоне почти не осталось – управление основными функциями реализовано через сенсорные дисплеи. Индивидуальный экран можно заказать и для пассажира – перед ним тоже будет отображаться актуальная информация.

В современном мире существование электромобиля невозможно без соответствующей инфраструктуры, и, для того чтобы не быть прикованным к розетке, владелец машины должен иметь возможность пополнить запас энергии на специализированной зарядной станции. В кооперации с другими автопроизводителями Porsche участвует в создании инфраструктуры для электромобилей. Правда, пока это касается только европейских стран – совместное предприятие Ionity, основанное крупными европейскими автопроизводителями (Porsche и Audi, BMW, Daimler, Ford), в 2020 году планирует открыть 400 станций быстрой зарядки мощностью до 350 кВт, совместимых с европейской комбинированной системой зарядки CCS (Combined Charging System). Зарядки размещаются на крупных европейских магистралях, чтобы упростить путешествия на электромобилях между городами.

При этом, по словам директора по разработке систем высокого напряжения Porsche Engineering Михаэля Кифера, компания отдаёт предпочтение быстрым зарядным станциям высокой мощности – от 150 до 350 кВт: «В общественных местах никому не нужно, чтобы автомобили подолгу простаивали на зарядных станциях, поэтому маломощные установки допустимы только для зарядки электромобиля дома».

Текст: Михаил Лобачёв, фотографии компании-производителя