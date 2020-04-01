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Новости   1 апреля 2020   

АВТОВАЗ переписал ценники на Lada 4×4 (но не на Шниву)

С 1 апреля АВТОВАЗ переписал ценники на свою продукцию. До этого автогигант повышал цены на автомобили совсем недавно — 1 января текущего года.

Внедорожники 4х4 прибавили 6 тысяч, хотя за внедорожником Chevrolet Niva сохранилась старая цена.

Что касается кроссоверов, то Lada Granta Cross стала дороже на 5 тысяч рублей, а при покупке Lada Largus Cross теперь придётся доплатить 7 тысяч сверху.



Vesta Cross подорожала так: седаны прибавили 7 тысяч, а универсалы — 9 тысяч. Обычный XRAY подорожал на 7 тысяч, а исполнение Cross — на 9 тысяч.

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