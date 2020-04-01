МАШИНЫ

НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД

Cadillac XT6. Три ряда максимальных возможностей

Ну вот зачем Cadillac понадобился ХТ6 и чем он отличается от следующего за ним Escalade? Те же капитанские кресла второго ряда, просторный третий ряд, множество функций и опций… Да, но в ХТ6 они доступны без доплаты за неразрезной задний мост и посредственную управляемость тяжёлого дредноута

Geely Coolray. А куда положить грабли?

В Geely нам рассказали, что дизайн заднего спойлера их нового кроссовера Coolray вдохновлён хвостовой частью шлема велосипедиста, а поясная линия, которая тянется от переднего до заднего бампера, имитирует плавный вход дайвера в воду. Что тут скажешь? Это прекрасно! Однако бесконечно далеко от нашей нынешней жизни

ТЕСТ-ДРАЙВЫ

Skoda Karoq. Невольная жертва волатильности

Появись Skoda Karoq на год раньше, его смело можно было бы записать в бестселлеры сегмента, но сегодня, когда валютный курс всё больше напоминает кардиограмму не самого здорового человека, чешскому автомобилю придётся изрядно потолкаться, чтобы застолбить место в умах и кошельках стремительно исчезающего среднего класса

Toyota C-HR. Экстравагантный тизер

Конечно, мы в курсе, что Toyota C-HR сошла с конвейера более трёх лет назад и с середины 2018 года официально продаётся в России. Штука в том, что купить её не так-то просто

СПЕЦВЕРСИЯ

Suzuki SX4 Tabi. Пионерский салют

В последнее время сразу несколько наших коллег, не сговариваясь, вспомнили о марке Pioneer и внедрили её в свои автомобили вместо штатных бубнилок. Надо признать, результат действительно впечатлил! Но, оказывается, некоторые автомобильные компании уловили тренд задолго до них

Mazda CX-5 Zima Edition. Кроссовер для зимы, которой не было

Зимы Центральный федеральный округ в этом году так и не увидел, а мы не увидели ничего особенно зимнего в Zima Edition. Просто в очередной раз протестировали качественный и быстрый кроссовер с новыми полезными штуками, каждой из которых действительно не хватало

КИТАЙСКАЯ МОДЕЛЬ

Great Wall вернётся в Россию с двумя пикапами

Информация пока неофициальная, но ей вполне можно доверять. В этом году Great Wall привезёт в Россию сразу два пикапа и будет продавать их через дилерскую сеть Haval. Первым станет более или менее утилитарный Wingle 7, вторым – шикарный Pao, который вышел на рынок Поднебесной чуть больше полугода назад

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

УАЗ «Патриот» АКП. Курочка по зёрнышку…

Это далеко не первая встреча с автоматизированным детищем ульяновского автозавода. Были и короткие поездки на «почти серийном» экземпляре, и масштабный тест-драйв, но теперь пришло время для самого интересного – реальной эксплуатации

BMW X5 Diamond. Не такой, как у всех

Появившись на рубеже тысячелетий, BMW X5 сразу же завоевал невероятную популярность. Однако постепенно эта популярность превратилась в недостаток. Судите сами, вы заплатили за машину круглую сумму и вдруг обнаружили, что вокруг полно точно таких же. Для многих осознание этого факта становится невыносимым

НЕМНОГО Б/У

Золотые мили. Первое поколение Porsche Cayenne

В конце XX века марка Porsche была на грани катастрофы. Выпуск внедорожника подействовал на неё как двойной эспрессо на спящую красавицу. Спустя 18 лет после выхода первого Cayenne, этот автомобиль можно купить дешевле 10 тысяч долларов. Но стоит ли это делать?







ИСТОРИЯ

Где-то в бездорожье лет. История внедорожников Skoda

В этом году исполняется ровно 125 лет с того момента, как два Вацлава – Лаурин и Клемент – основали в Млада-Болеславе компанию по производству велосипедов и мотоциклов. Произошло это в 1895 году. Вы спросите: почему тогда мы отмечаем юбилей Skoda? История эта запутанная, но нам, кажется, удалось в ней разобраться

МИР

ПУТЕШЕСТВИЕ

Кругосветное путешествие Алексея Камерзанова. Ангола

Мы въезжали в Анголу из Намибии, пересекая разделяющую страны реку Кунене. У нас был выбор: двигаться как нормальные путешественники по трассе EN110 или пробираться по мелким, необозначенным на карте дорогам. Второй вариант манил непредсказуемостью, а мы всегда стараемся ехать там, где никто не ездит

ФОТОПРОЕКТ

Столица граффити. Улицы Боготы

Мало кто знает, что южноамериканские города славятся своими граффити, причём столица Колумбии Богота занимает в их списке особое место. Уличное искусство возведено здесь в культ, и в большинстве своём это действительно красиво. Но, как известно, любое массовое культурное явление вызвано глубинными социальными причинами, и в Колумбии их сразу несколько…

ЛЮДИ

РЕПЛИКА

Кто оттащит меня за ногу?

Обычно мне не нужно спрашивать человека о том, какое, по его мнению, место в нашей стране самое красивое. Ответ заранее известен – это Байкал. Мне посчастливилось побывать там три раза, причём первые два можно назвать разминочными. Полноценное знакомство случилось лишь в третий

СТИЛЬ

Автомобильный мерч. Одежда на лучшее

Эти куртки вряд ли помогут вам стать настоящим автогонщиком. Зато, возможно, они заставят поверить в это окружающих

ИНТЕРВЬЮ

Зачем отпускать пойманную рыбу, в чём сила брендов и при чём тут Nissan X-Trail?

Монолог счастливого человека, рыбака, бизнесмена, председателя наблюдательного совета ассоциации содействия сохранению лососевых видов рыб «Русский лосось» и главреда журнала «Нахлыст» Геннадия Жаркова

ЛИКБЕЗ

Изысканная кулинария путешественника. Грибная икра с тостами

Андрей Грязнов, основатель и генеральный директор GRYAZNOV RESTOGROUP, знает о вкусной еде всё. На это раз он предложил нам рецепт отличного блюда для путешествий, которое, по слухам, готовили ещё во времена Древней Руси

Летние шины SUV. Главные премьеры сезона

Создание специальных шин для кроссоверов и внедорожников стало модной тенденцией последних лет. Вот и в этом сезоне на рынок выходят сразу восемь летних и всесезонных новинок с приставкой SUV