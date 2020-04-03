В России для всех отменили техосмотр (но временно)

Из-за множества ограничений, вызванных коронавирусом, Центробанк рекомендовал страховым компаниям заключать договоры ОСАГО без диагностических карт обязательного техосмотра.

Правда, автовладельцев обяжут предоставить диагностическую карту в течение месяца после снятия ограничительных мер.

Об особом порядке оформления полисов ОСАГО объявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Cтенограмма её выступления опубликована на официальном сайте регулятора.

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