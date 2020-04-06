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Новости   6 апреля 2020   

Российский дизайнер скрестил Ниву и Гелик

В этом году АВТОВАЗ планировал показать предсерийный вариант новой Lada 4×4. Однако из-за известных событий этот дебют может быть отложен… Тем временем свой вариант будущей Нивы представил дизайнер Александр Исаев.

В этом концепте автор объединид стилистику двух легенд мирового автопрома: российской Нивы ВАЗ-2121 и немецкого Mercedes-Benz Gelaendwagen.

Концепт получил название G-Niva 2020. У него полностью безрамочные двери, съёмные секции крыши и множество других ярких решений. Правда, этот проект – лишь компьютерная модель, и постройка живого образца, видимо, не планируется.



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