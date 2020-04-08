  • Сегодня: Среда, 8 апреля, 2020
 
Новости   8 апреля 2020   

В марте россияне спасали деньги, скупая машины

Агентство Автостат поделилось первыми итогами марта на российском авторынке. По данным аналитиков, за первый весенний месяц россияне купили больше 160 тысяч новых легковых автомобилей.

Этот результат оказался на 23% выше прошлогоднего!

Кроме того, наши соотечественники стали брать больше кредитов на покупку новых автомобилей: за месяц (по сравнению с февралём) их количество увеличилось на 38%.



Интересно, что спасать дешевеющие рубли россияне Отправились в салоны официальных дилеров, а не на вторичный рынок. По итогам марта продажи автомобилей б/у остались на уровне прошлого года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ


Ваш email адрес не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

Вы должны использовать эти HTML теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 1995-2019 Журнал «4x4 Club»

Отправить другу