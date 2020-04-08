В марте россияне спасали деньги, скупая машины

Агентство Автостат поделилось первыми итогами марта на российском авторынке. По данным аналитиков, за первый весенний месяц россияне купили больше 160 тысяч новых легковых автомобилей.

Этот результат оказался на 23% выше прошлогоднего!

Кроме того, наши соотечественники стали брать больше кредитов на покупку новых автомобилей: за месяц (по сравнению с февралём) их количество увеличилось на 38%.







Интересно, что спасать дешевеющие рубли россияне Отправились в салоны официальных дилеров, а не на вторичный рынок. По итогам марта продажи автомобилей б/у остались на уровне прошлого года.

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