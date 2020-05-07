Bentley добавили карбона. Миллионерам приготовиться!

Bentley разработала карбоновый обвес Styling, чтобы придать облику Bentley Bentayga ещё более спортивный внешний вид, хотя куда уж больше. Карбоновые элементы – сплиттер переднего бампера, накладки порогов с металлическими эмблемами Bentley, диффузор заднего бампера и спойлер крышки багажника – изготовлены мастерами марки вручную с хирургической точностью.

В комплект для Bentayga входят: двойной спойлер задней двери, накладки на задние стойки из глянцевого углеродного волокна, а также опциональные аэродинамические накладки на передний бампер, корпуса наружных зеркал и воздухозаборники на передних крыльях.







Карбоновые декорации устанавливаются на заводе в составе пакета Black Specification, а ещё это можно сделать у официальных дилеров.

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