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Новости   7 мая 2020   

Bentley добавили карбона. Миллионерам приготовиться!

Bentley разработала карбоновый обвес Styling, чтобы придать облику Bentley Bentayga ещё более спортивный внешний вид, хотя куда уж больше. Карбоновые элементы – сплиттер переднего бампера, накладки порогов с металлическими эмблемами Bentley, диффузор заднего бампера и спойлер крышки багажника – изготовлены мастерами марки вручную с хирургической точностью.

 

В комплект для Bentayga входят: двойной спойлер задней двери, накладки на задние стойки из глянцевого углеродного волокна, а также опциональные аэродинамические накладки на передний бампер, корпуса наружных зеркал и воздухозаборники на передних крыльях.



Карбоновые декорации устанавливаются на заводе в составе пакета Black Specification, а ещё это можно сделать у официальных дилеров.

 

Если вам нравится Bentayga, вы можете проголосовать за неё в нашей премии «Внедорожник года», а заодно получить шанс выиграть квадроцикл или автомобиль


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