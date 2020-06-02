Масло для квадроцикла. Не экономьте на том, что вам служит

Благодаря особенностям конструкции и компактному размеру квадроцикл способен решать широчайший спектр задач — от прогулок и туризма до работ в подсобном хозяйстве или лесничестве. Именно поэтому популярность этих машин растёт, а производители неустанно расширяют и обновляют модельный ряд. Но, как и любой технике, квадроциклу необходимо своевременное и качественное обслуживание, а учитывая большое количество оригинальных и высоконагруженных узлов, правильный выбор смазывающих материалов становится залогом безотказной и долговечной службы.

ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА

Чтобы правильно подобрать масло, нужно следовать рекомендациям производителя и учитывать конкретные условия эксплуатации. В отличие от остальной мототехники квадроциклы работают на любых грунтах и в любое время года, а значит, масла для агрегатов должны иметь свою оригинальную рецептуру, рассчитанную на высокие нагрузки и жёсткие условия. Не лишним будет напомнить, что квадротехника в отличие от автомобилей может иметь меньший объём картера, что заметно снижает срок службы масла, а следовательно, оно должно обладать более высокой стойкостью к окислению и термостабильностью.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ АВТОМОБИЛЬНОЕ МАСЛО

Многие владельцы до сих пор уверены, что обычные автомобильные масла подойдут и для мототехники, мол, какая разница. Однако это мнение ошибочно. Двигатель квадроцикла работает в более экстремальных режимах и при более высоких температурах, а значит, масло не должно чрезмерно разжижаться при нагреве, иначе это приведёт к закоксовке поршневых колец, заметному угару и ускорит поломку мотора.

МАСЛА ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ

Моторы квадроциклов по своим техническим характеристикам наиболее близки к мотоциклетным. Поэтому и виды масел у них практически идентичны. Их разделяют по типу моторов — для двухтактных и для четырёхтактных. Но двухтактные двигатели — это, скорее, экзотика. Их используют либо на маленьких и детских квадриках, либо в серьёзном спорте, где вес и отдача значительно важнее ресурса. На абсолютном большинстве квадроциклов сегодня стоят четырёхтактные двигатели (одно- и двухцилиндровые), и сходство с автомобильными маслами ограничивается типами основы — синтетическая, HC-синтетическая, полусинтетическая и минеральная. Минеральная и полусинтетическая базы (так же как и масла на их основе) наименее востребованы из-за неспособности долгое время выдерживать повышенные нагрузки. Единственный их плюс — цена. Масла на HC-синтетической основе обладают улучшенными характеристиками, устойчивы к окислению и по сравнению с минеральными имеют больший запас живучести. Кроме того, их плюсом является возможность эксплуатации в зимний период. Это безоговорочные лидеры рынка смазывающих материалов для мототехники.

С маслами Liqui Moly можно быть абсолютно уверенным в качестве,

поскольку вся продукция компании изготавливается на собственном заводе в немецком Ульме.

Технические специалисты особенно рекомендуют обратить внимание

на масла, разработанные для ATV и UTV







ЗИМНИЕ ПОЕЗДКИ

Для эксплуатации при отрицательных температурах желательно использовать масла с хорошими низкотемпературными свойствами. Они должны иметь HC-синтетическую или синтетическую основу. Использовать минералку или полусинтетику тоже можно, но нужно учитывать, что на сильном морозе их прокачиваемость заметно снижается и может пострадать двигатель. Вообще, квадроцикл, как и любую технику, необходимо подготовить к зиме: сменить технические жидкости, проверить и зарядить аккумулятор, обработать силиконом резинки и провода.

МАСЛО ДЛЯ КВАДРОЦИКЛОВ

При выборе масла желательно ориентироваться на проверенных производителей. Например, с маслами Liqui Moly можно быть абсолютно уверенным в качестве, поскольку вся продукция компании изготавливается на собственном заводе в немецком Ульме. Технические специалисты особенно рекомендуют обратить внимание на масла, разработанные для ATV и UTV.

НС-синтетическое моторное масло для 4-тактных мотоциклов ATV 4T Motoroil Offroad 10W-40 — специальный продукт для высоконагруженных двигателей с «мокрым» и «сухим» сцеплениями и вариатором «мокрого» типа. Оно обладает повышенной стойкостью к окислению, перегревам, попаданию воды и пыли.

НС-синтетическое моторное масло для 4-тактных мотоциклов ATV 4T Motoroil 5W-50 — специальный продукт, обеспечивающий максимальную защиту и производительность классических ATV и тяжелонагруженных UTV. Благодаря отличным низкотемпературным свойствам оно прекрасно подойдёт для зимы.

Минеральное трансмиссионное масло Motorbike Axle Oil ATV 10W-30 используется для редукторов и муфт подключения переднего привода квадроциклов. Оно всесезонно, подходит для стандартных и сложных условий, включая отрицательные температуры. Снижает трение, износ и экономит топливо.

Трансмиссионное масло Motorbike Gear Oil VS 75W-140 — 100 % синтетическое трансмиссионное масло на базе полиальфаолефинов (ПАО) для редукторов и коробок передач квадротехники. Разработано для экстремальной эксплуатации, в том числе очень низких температур. Хорошо переносит ударные нагрузки, снижает трение, износ и уменьшает шумы при работе.

При этом в ассортименте Liqui Moly представлены не только масла, но и смазки для техобслуживания, а также средства косметики для ухода за навесными элементами: спортивная тормозная жидкость Brake Fluid Race для тормозных систем, испытывающих перегревы из-за частых и интенсивных торможений в спортивных режимах и при езде в горах; очиститель Schnell-Reiniger для обезжиривания и очистки деталей от масляных и жировых загрязнений; бесцветная смазка-силикон Silicon-Spray для контактных зон, в которых присутствуют пластиковые или резиновые детали; очиститель мотоциклов Motorbike Cleaner, удаляющий загрязнения и придающий элегантный внешний вид; средство ухода за кожей Motorbike Leder-Kombi-Pflege на водной основе с натуральным пчелиным воском и многое другое. Так что, если хотите, чтобы техника служила вам верой и правдой, не экономьте на смазочных материалах. Ну или по крайней мере не слишком экономьте.

Текст Евгений Хапов

Фотографии Компании-производителя