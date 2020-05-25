Isuzu D-Max. Что нужно сделать первым делом (лонгрид)

Человек живущий в экспедициях — Сергей Лысенко, о первоочередной подготовке пикапа Isuzu D-Max

Защита груза

Практики возить багаж в незакрытом кузове в нашей стране, как, впрочем, и во всём мире, нет. Особенно, что-то ценное и своё. Поэтому первое, что должен сделать свежеиспечённый владелец пикапа — закрыть кузов. Лучше на замок. Для Isuzu D-Max официальные дилеры предлагают несколько простых и проверенных решений. Это может быть обычная рольставня, скатывающаяся в рулон. Конструкция для использования в наших погодных условиях не самая лучшая, потому что при обильных снегопадах и оледенении нужно быть очень аккуратным, чтобы не разворотить подвижные ламели. Второй вариант — крышка, которая обычно крепится на быстросъёмную конструкцию, чтобы оперативно её демонтировать при необходимости перевезти что-то большое. Крышка оборудована газовыми упорами, удобна в использовании и ломаться в ней, в общем, нечему. Ну и конечно, главное в крышке это возможность визуально воспринимать пикап — пикапом. Третьим, и на мой взгляд самым практичным вариантом, является кунг. Устанавливается он на борта, закрепляется струбцинами и при большом желании тоже может быть демонтирован. Пластиковые кунги, в изобилии представленные дилерами, часто бывают красивыми, но не всегда практичными. С ними конкурируют отдельные тюнинг-ателье, предлагающие решения из алюминия и металла. При выборе кунга всегда оценивайте удобство погрузки и разгрузки, наличие открывающихся боковых окон и даже люка для охоты. Дополнительная опция покраски кунга в цвет машины наверняка обрадует перфекционистов. Современный рынок тюнинга пикапов предлагает многочисленные варианты организации внутреннего пространства кузова. Выкатные платформы, поворотные и выдвижные ящики различных конфигураций и т.д. Часто сверху на кунге пикапа крепят багажник или дополнительный бокс для вещей. Практически все пикаповоды защищают кузов пластиковым вкладышем, который защищает грузовую поверхность от повреждений. Альтернативой этому решению могут служить покрытия типа «раптор», «лайнекс», «зет про» и прочие.

Выбор шин



Весь большой российский пикап-клуб часто выезжает на природу. И если летние выезды проходят в довольно непринуждённом формате, то поездки «на лося» или «за щукой» могут значительно усложнить маршрут. Грязь, острые камни, глубокая колея и сильные уклоны, преодолеть которые на штатной резине даже с полным приводом не представляется возможным. Пару раз сбегав за подмогой, владелец пикапа невольно задумывается о покупке так называемых зубастых колёс. Часто это просто замена штатной резины на такую же Аll Тerrain, без изменений параметров. Иногда, побродив по профильным форумам, кто-то решается на колёса побольше — с ними машина выглядит брутальнее, клиренс немного увеличивается, а самооценка растёт. Иногда оказавшись в условиях жёсткого офф-роуда, предварительно закинув в кузов пару кабаньих туш, охотник может решиться на покупку самой злой — грязевой Мud Тerrain. Такое же желание вполне возможно испытает и рыбак, возвращающийся домой из заболоченных мест. В шинных центрах и специализированных магазинах вам предложат большой ассортимент шин и дисков, в том числе и альтернативных размеров, для желающего покорять дальние дали с комфортом.

Снаряжение







Следующим пунктом подготовки автомобиля часто становится багажник на крышу кабины, появление которого развязывает руки владельцам, традиционно желающим «впихнуть невпихуемое». Багажник можно заказать у «дяди Васи» по своим эскизам, а можно выбрать подходящий именно для D-Max из каталогов различных фирм. При этом решения из алюминия предпочтительнее металлических. Ровная платформа, классическая корзина или багажник специального назначения — каждый выбирает под свои задачи. Очень часто на багажнике подготовленного пикапа появляется антенна рации, светодиодные фары рабочего света и прожекторы дальнего. Можно установить специальные крепления для хай-джека, лопаты, канистр и пр. Практика показывает, что если уж на пикапе есть багажник, то всегда находится что-то, что будет на нём висеть. В конце концов, если ничего не будет лично лично у вас — помогут друзья. А всякие защищённые кейсы и кофры позволят сохранить оборудование от внешних воздействий. Например, есть шикарные кофры для удилищ, хотя вряд ли кто-то решится везти на багажнике ружьё…

Много лет назад, в эпоху бесконтрольной постройки внедорожников, у каждого клуба имелись свои мастерские по «улучшайзингу» машин. В гаражах варились бампера, пороги и элементы подвески. Сейчас, с ужесточением процедуры узаконивания силового обвеса, клиентов у подобных мастерских поубавилось. Зато можно приобрести сертифицированный обвес и вписать изменения в ПТС. Обратите внимание — у каждого второго пикапа замят задний борт. Неловкие манёвры в условиях ограниченного пространства, лавирование в лесу в тёмное время, развороты между деревьями — это малая часть того, от чего появляются вмятины. Решить проблему довольно просто — установить силовой бампер. В лесу с таким девайсом можно чувствовать себя «Королём заднего хода» паркуясь по звуку, а заодно сохранить корму любимого пикапа в эпоху бешеного городского трафика. Очень часто и чрезвычайно практично на силовом бампере крепят калитку для запасного колеса. Так как штатная запаска у пикапа расположена под кузовом, а в условиях близким к экстремальным, достать её оттуда весьма проблематично, если вообще возможно, просто вешайте запаску на калитку. Удобно и даже эстетично. Кроме того, в каждом силовом бампере предусмотрен квадрат под фаркоп. Для рыбаков, таскающих лодочный прицеп или туристов с жилым модулем, это самый нужный девайс.

Лично я являюсь ярым противником передних силовых бамперов, так как это чаще всего влечёт за собой переделку передней подвески. Лебёдку можно установить и в штатный. Так же сейчас доступны выносные лебёдки в квадрат или подвесные на цепях, которые помогут вам в трудную минуту не хуже лебёдки в бампере. Хотя, скорее всего, потаскав её пару раз, вы задумаетесь об установке стационарной. Лебёдка удобна ещё тем, что с помощью удлинителей можно вытащить, к примеру, тушу лося завалившуюся в овраг.

В общем, расширять список дополнительного оборудования можно бесконечно: шноркель, увеличенный бензобак, автопалатка, усиление подвески… Но у Isuzu D-Max в базе нет блокировки заднего дифференциала, а это в некоторых случаях может сильно отразиться на проходимости. Готовые варианты «компрессор+трассы+блокировка» так же доступны для пикапа и могут быть установлены в любом центре подготовки внедорожников. Ведь иногда волшебная кнопка блокировки может творить чудеса, хотя, конечно, и она не панацея.

Приобретая пикап, ни в ком случае не делайте «как у соседа», превращая грузовик в ёлку с украшениями — сделайте машину для себя. А несколько самостоятельных выездов помогут понять, что это значит. Посмотрите сайты профильных мастерских, магазинов, посоветуйтесь с более опытными участниками движения «4х4». Это поможет определиться с необходимым минимумом переделок.

На Isuzu D-Max установлен надёжный дизельный мотор, отзывчивый при обгонах и не требующий сложного обслуживания. Он легко потянет 3,5 тонны. Поэтому не нужно искать коробки увеличения мощности — всё и без того превосходно настроено. Межсессионный интервал в 20 000 км в буквальном смысле развяжет вам руки, а пятилетняя гарантия (или 120 тыс. км пробега) добавит уверенности при эксплуатации в сложных условиях. Про автономные отопители, автохолодильники, шумоизоляцию и демонтаж заднего ряда сидений с организацией специальных рундуков, мы расскажем в следующий раз. А пока лишь скажу, что хоть немного поездив на пикапе, вы вряд ли вернётесь к классу седанов или кроссоверов. Поверьте, если появится кузов — обязательно найдётся и то, что в нём перевезти!

Текст Сергей Лысенко